  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Deutschland
Bayer (29) mit 5,24 Promille am Parkplatz erwischt
© Apa/Symbolbild

Rekord-Wert

Bayer (29) mit 5,24 Promille am Parkplatz erwischt

02.10.25, 09:24
Ein Defekt am Messgerät kann laut Polizei ausgeschlossen werden.

Mit einem Atemalkoholwert von 5,24 Promille ist in Ochsenfurt (Landkreis Würzburg) in Nordbayern ein 29-Jähriger aufgefallen. Passanten fanden den Mann am Mittwochnachmittag hilflos auf einem Parkplatz und wählten den Notruf, wie die Polizei mitteilte. Der 29-Jährige ließ ohne Widerstand einen Atemalkoholtest durchführen, der den hohen Wert ergab. Ein Defekt am Messgerät konnte laut Polizei ausgeschlossen werden. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

