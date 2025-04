Bedrohungslage: Deutsche Großstadt lässt Schulen zu

In der Stadt bleiben am Montag alle Gesamt- und Sekundarschulen geschlossen.

Deutschland. Die Polizei ordnete an, dass am Montag Schulen in Duisburg geschlossen bleiben, wie "Bild" berichtet. Der Grund sei eine nicht näher beschriebene Bedrohungslage. So teilten die Ermittler nicht mit, welche Bedrohung genau es gegen die Schulen gebe. Mindestens 13 Schulen seien von der Warnung betroffen.

"Bild" zitiert aus einer Eltern-Mitteilung von einer Schule: "Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, aufgrund einer aktuellen Bedrohungslage, die uns von den zuständigen Behörden mitgeteilt wurde, entfällt morgen der Präsenzunterricht an unserer Schule. Diese Maßnahme betrifft alle Sekundar- und Gesamtschulen der Stadt Duisburg."

Die Schüler haben aber kein schulfrei, denn der Unterricht soll "im Distanzformat stattfinden".