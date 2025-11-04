Berühmte Münchner Sehenswürdigkeit plötzlich verschwunden

Für viele Surfer war dies die perfekte Welle. Doch nach einer routinemäßigen Säuberung des Bachbetts ist die berühmte Eisbachwelle im Englischen Garten nicht mehr da.

Die Eisbachwelle ist verschwunden. Viele Surfer vermuten, dass die Welle wegen der Säuberungsarbeiten weg sei. Das Bachbett sei zu gründlich gereinigt worden. Dabei wurde zu viel Moos und Kies entfernt, wodurch der Bach gestaut wurde.

Die Stadt München hat im Oktober zwei Wochen lang den Wasserzustrom aus der Isar in den Eisbach reduziert. Damit konnte die jährliche Reinigung, das sogenannte Bachauskehr, stattfinden. Ebenfalls wurde eine neue Lichtanlage installiert.

Lichtanlage wegen tödlichen Unfall

Die Anlage sollte am Freitag in Betrieb gehen und nach dem tödlichen Unfall im April 2025 für mehr Sicherheit bei der Eisbachwelle sorgen. Damals hat sich eine 33-jährige Surferin abends mit der Fangleine ihres Boards unter Wasser verfangen. Die schwache Ausleuchtung erschwerte die Rettung.

Wie die Eisbachwelle bisher ausgeschaut hat. © APA/dpa/Peter Kneffel

Doch die Reinigung hat zu gut funktioniert. Viele Surfer haben den Eindruck, dass das Wasser rauscht, aber die Welle fehlt komplett. Ein Surfer sagt zur "Bild": "Früher war das ein Brett. Jetzt ist es ein lahmes Wellchen."

In der Politik ein Thema

Das Eisbachwelle-Problem hat auch die Politik erreicht. Die CSU/FW-Stadtratsfraktion erklärt: "Die Eisbachwelle ist ein Wahrzeichen Münchens – sie darf nicht dauerhaft beschädigt werden."

Derzeit ist es noch unklar, ob wirklich die Säuberung schuld für das Verschwinden sei oder doch der niedrige Pegelstand.