Betrunkener bricht bei Fleischerei ein, isst dann die Würstel auf

In Baden-Württemberg hat ein betrunkener Mann einen ungewöhnlichen Einbruch begangen: Der 28-Jährige verschaffte sich in der Nacht Zutritt zu einer Metzgerei – und verspeiste dort mehrere Würste.

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann offenbar zuvor in einem nahegelegenen Lokal unterwegs. Ersten Ermittlungen zufolge stürzte er anschließend aus einem Fenster in den Innenhof der Metzgerei. Dort gelangte er in die Geschäftsräume – und machte sich über die Wurstwaren her.

Kurios: Der Einbrecher rief später selbst die Polizei, weil er nicht mehr wusste, wo er sich befand. Da er sich bei der Aktion verletzt hatte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen Einbruchs ermittelt.