Alles zu oe24VIP
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Deutschland
Weihnachtsmarkt in Magdeburg
© Getty Images

Keine Genehmigung

Ein Jahr nach Anschlag: Weihnachtsmarkt darf nicht öffnen – zu unsicher

10.11.25, 19:31
Teilen

Wegen massiver Mängel hat das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt der Stadt untersagt, dem aktuellen Sicherheitskonzept zuzustimmen, wie "Bild" berichtet.

Der Markt, der am 20. November eröffnen sollte, darf vorerst nicht stattfinden. Besonders brisant: Die Entscheidung fiel am Montag, demselben Tag, an dem der Prozess gegen den mutmaßlichen Weihnachtsmarkt-Attentäter von 2024 begann.

Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) zeigte sich überrascht: "Bislang hatte uns niemand in dieser Form mitgeteilt, dass der Magdeburger Weihnachtsmarkt in diesem Jahr allein durch seinen Betrieb nicht sicher sein soll. Diese Aussage werden wir sehr ernst nehmen, da die Sicherheit absolute Priorität hat", zitiert sie "Bild". 

Borris: "Vorerst keine Genehmigung"

Laut Behörde seien Einlasskontrollen und zertifizierte Sperren bis 7,5 Tonnen sowie ein besserer Jugendschutz notwendig. Zwar hält die Stadt die Kritik für unbegründet – muss sich aber fügen. Trotz gegenteiliger Rechtsauffassung werde die Stadt "vorerst keine Genehmigung erteilen", sagt Borris.

Die Weihnachtsmarktgesellschaft lehnt laut "Bild" zentrale Forderungen des Amtes ab, etwa das Einzäunen des Geländes oder pauschal die Verantwortung für Anschläge zu übernehmen. Borris sagt: "Das wäre eine Kapitulation der Stadtgesellschaft vor dem Anschlag vom 20. Dezember 2024."

Sie will nun gemeinsam mit dem Land nach einer Lösung suchen, um den Markt doch noch zu retten.

Beim Anschlag am 20. Dezember 2024 waren sechs Menschen getötet und über 300 verletzt worden. Der aus Saudi-Arabien stammende Psychiater Taleb A. war mit einem Mietwagen durch die Menschenmenge gerast.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden