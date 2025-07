Feuer außer Kontrolle: Katastrophenalarm ausgelöst

Wegen eines Waldbrands in der Gohrischheide an der Grenze zwischen den deutschen Bundesländern Sachsen und Brandenburg ist für drei Gemeinden Katastrophenalarm ausgelöst worden.

Betroffen sind laut Warnapp Nina die sächsischen Gemeinden Zeithain und Wülknitz sowie die Stadt Gröditz. Die vom Waldbrand betroffene Fläche in den Gemeinden beläuft sich den Angaben des Landratsamtes zufolge auf rund 200 Hektar.



Die Orte Heidehäuser und Neudorf wurden evakuiert, auch Teile der Ortschaft Lichtensee mussten zwischenzeitlich geräumt werden, hieß es. Durch den auffrischenden Wind sei eine verstärkte Rauch- und Geruchsbelästigung in weiten Teilen des Landkreises Meißen sowie im Bereich Elbe-Elster spürbar, teilte die Behörde in der Warnapp mit. Fenster und Türen sollten geschlossen werden, Lüftungen und Klimaanlagen ausgeschaltet werden. Zudem empfahl das Landratsamt, das Gebiet zu meiden und weiträumig zu umfahren.



Der Waldbrand war nach knapp zwei Tagen noch immer nicht unter Kontrolle zu bringen: Die Zahl der Einsatzkräfte sei in der Nacht auf 480 aufgestockt worden, berichtete das Landratsamt des Landkreises Meißen (Bundesland Sachsen) am Donnerstag. Das Feuer war am Dienstag auf dem einstigen Truppenübungsplatz ausgebrochen. Das Gelände ist schwierig, weil die Gefahr besteht, dass restliche Munition detoniert.

Auch andernorts in Deutschland Brände

Ein Waldbrand auf der Saalfelder Höhe in Südthüringen erreichte unterdessen laut einem Experten ein Ausmaß, das in dem deutschen Bundesland seit mehr als 30 Jahren nicht mehr erfasst wurde. Zwar müssten noch die genauen Zahlen zum Umfang des am Mittwoch im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ausgebrochenen Feuers abgewartet werden, sagte Horst Sproßmann, Pressesprecher des Landesforstbetriebs Thüringen Forst. "Aber unabhängig davon, es ist mit Abstand die größte Waldbrandfläche, die wir überhaupt seit 1993 in Thüringen haben", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Mindestens 250 Hektar Waldfläche sind laut Landratsamt nahe der Gemeinde Gösseldorf (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) von dem Feuer betroffen. Die genauen Zahlen können sich noch ändern. Die Lage ist laut Landratsamt noch nicht unter Kontrolle.