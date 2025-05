Junge Frau (21) tot in Wald gefunden: 16-Jähriger festgenommen

Ein Teenager soll eine 21-jährige Frau getötet haben.

In einem Wald bei Laußnitz im deutschen Bundesland Sachsen ist eine Tote gefunden worden. Ein 16-Jähriger wird verdächtigt, die Frau getötet zu haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Görlitz am Montag mitteilten. Der Jugendliche wurde festgenommen. Polizisten hatten die Leiche am Sonntag nach einem Zeugenhinweis entdeckt.

Erste Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass die 21 Jahre alte Frau von dem 16-Jährigen getötet worden ist. Der mutmaßliche Täter sollte noch am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen