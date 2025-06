Keine Verletze: Geister-Bus rammte Wohnhaus

Ein geparkter Linienbus ist in der Stadt Idar-Oberstein im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz führerlos eine abschüssige Straße hinuntergerollt.

Die Fahrt wurde erst gestoppt, als er frontal in ein Einfamilienhaus prallte, wie die Polizei mitteilte. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall am Mittwochnachmittag keine Personen verletzt - im Bus und in dem Wohnhaus befand sich zu dem Zeitpunkt niemand. Allerdings entstand den Angaben zufolge erheblicher Sachschaden.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der Bus nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen gesichert worden. Ein spezialisiertes Fachunternehmen barg das Fahrzeug. Die Statik des beschädigten Hauses wurde von Sachverständigen begutachtet.