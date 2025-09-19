Alles zu oe24VIP
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Deutschland
Stigenhaus
© Getty (Symbolbild)

Berlin

Lift kaputt: Pensionist stirbt auf dem Weg in den 18. Stock

19.09.25, 12:57
Teilen

Der 75-Jährige starb 8 Stufen vor seiner Wohnung 

Tragisches Unglück in Berlin. Im Stadtteil Marzahn ist ein 75-jähriger Mann im Treppenhaus eines Hochhauses gestorben. Nach Angaben von Anwohnern waren in dem Gebäude beide Aufzüge über Wochen ausgefallen. Der Mann lebte im 18. Stock – insgesamt 288 Stufen.

Am Tag des Unglücks hatte er offenbar Besorgungen erledigt und machte sich dann zu Fuß auf den Weg nach oben. Eine Nachbarin fand ihn am Nachmittag kraftlos auf den Stufen sitzend, mit dem Rücken an die Wand gelehnt. Für den Pensionisten kam jede Hilfe zu spät. Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein, die genaue Ursache ist noch unklar.

Bewohner berichten, dass einer der beiden Aufzüge bereits seit Juni defekt gewesen sei, der zweite seit Ende August. Erst am 4. September sei ein Lift repariert worden. Das Wohnungsunternehmen Degewo erklärte, man habe die Mieter informiert und Hilfsangebote gemacht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden