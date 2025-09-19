Lift kaputt: Pensionist stirbt auf dem Weg in den 18. Stock

Der 75-Jährige starb 8 Stufen vor seiner Wohnung

Tragisches Unglück in Berlin. Im Stadtteil Marzahn ist ein 75-jähriger Mann im Treppenhaus eines Hochhauses gestorben. Nach Angaben von Anwohnern waren in dem Gebäude beide Aufzüge über Wochen ausgefallen. Der Mann lebte im 18. Stock – insgesamt 288 Stufen.

Am Tag des Unglücks hatte er offenbar Besorgungen erledigt und machte sich dann zu Fuß auf den Weg nach oben. Eine Nachbarin fand ihn am Nachmittag kraftlos auf den Stufen sitzend, mit dem Rücken an die Wand gelehnt. Für den Pensionisten kam jede Hilfe zu spät. Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein, die genaue Ursache ist noch unklar.

Bewohner berichten, dass einer der beiden Aufzüge bereits seit Juni defekt gewesen sei, der zweite seit Ende August. Erst am 4. September sei ein Lift repariert worden. Das Wohnungsunternehmen Degewo erklärte, man habe die Mieter informiert und Hilfsangebote gemacht.