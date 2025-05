Mann attackierte mehrere Menschen vor Bar

Ein Mann soll in der Nacht auf Sonntag in Bielefeld in Deutschland mindestens fünf Menschen vor einer Bar in der Innenstadt mit einem scharfen Gegenstand verletzt haben.

Der Mann ist flüchtig, nach ihm wird seit der Früh gesucht. Drei Opfer erlitten schwere Verletzungen und werden im Krankenhaus behandelt, wie die Polizei mitteilte. Auch der Angreifer wurde nach Polizeiangaben wohl im Gesicht verletzt. Bodenoffensive gestartet: Panzer rollen nach Gaza

Spontanes Spitzentreffen zwischen der EU und USA

Stocker lud Papst nach Österreich ein Hooligans Opfer von Angriff Nach dpa-Informationen handelt es sich bei den Opfern um sogenannte Problemfans aus der Fußball-Szene in Bielefeld. Sie sollen sich mit Schlägen gegen den Täter zur Wehr gesetzt haben. Dann floh der Mann. Bei der Spurensuche am Tatort stellten die Beamten mehrere Messer sicher. Die Polizei bat Zeugen, sich zu melden. Der Mann sei vermutlich bewaffnet, warnte die Polizei. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.