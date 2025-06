Mann fährt in Passau mit Auto in Menschengruppe

In Passau ist ein Mann mit einem Fahrzeug in eine Menschengruppe gefahren. Die Polizei schloss nicht aus, dass er das Fahrzeug bewusst in die Menschengruppe gelenkt hat.

Deutschland. Am Samstag gegen 15.30 Uhr sind Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes in die Grünaustraße alarmiert worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 48-jähriger Fahrer eines Mercedes in eine Personengruppe, die sich auf dem Gehweg etwa auf Höhe der Erhardstraße befunden haben soll, gefahren sein. Soweit bislang bekannt, soll sich in der Personengruppe auch die 38-jährige Ehefrau sowie die 5-jährige Tochter befunden haben, berichtet das Polizeipräsidium Niederbayern in einer Aussendung. Auto bewusst in Personengruppe gefahren? Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann bewusst das Fahrzeug in die Personengruppe gelenkt hat. Die Schwere der Verletzungen sowie die Anzahl der Verletzten ist aktuell nicht bekannt. Die Grünaustraße ist derzeit wegen des Polizeieinsatzes gesperrt. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat vor Ort die Ermittlungen übernommen. Zeugenaufruf Passanten, die das Geschehen beobachtet haben und hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Passau, Tel. 0851/9511-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.