Neue Umfrage: AfD-Vorsprung schmilzt, Union holt auf

Der Vorsprung der AfD in Umfragen wird kleiner.

Die Union holt gegen die AfD auf. Das geht aus einer neuen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA für die "Bild am Sonntag" hervor. Demnach trennen die beiden Parteien nur noch ein Prozentpunkt. Die CDU/CSU kommt demnach auf 25 Prozent, die AfD bleibt mit 26 Prozent auf Platz 1.

Die SPD liegt mit 15 Prozent weit abgeschlagen auf dem dritten Rang. Grüne und Linke kommen beide je auf 11 Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) sowie die FDP kommen auf 4 bzw. 3 Prozent und würden damit den Einzug in den Bundestag verpassen.

Union und SPD ohne Umfrage-Mehrheit

Die derzeit regierende Koalition aus Union und SPD käme demnach auf gerade einmal 40 Prozent. Abgefragt wurde auch, wie die Deutschen zur "Brandmauer" gegen die AfD stehen. Union und SPD lehnen eine Zusammenarbeit mit der Rechtsaußenpartei kategorisch ab. 48 Prozent, also ziemlich genau die Hälfte, hält das für richtig. 38 Prozent sprechen sich dagegen aus, 14 Prozent machten keine Angaben.

Für die Umfrage wurden zwischen 27. und 30. Oktober 1.202 Menschen befragt. Die maximale Fehlertoleranz liegt bei 2,9 Prozentpunkten.