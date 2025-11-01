Deutsche Talkshow lädt falschen Sebastian Kurz ein

Statt dem österreichischem Ex-Kanzler wurde ein deutscher Bürgermeister eingeladen.

Kuriose Panne in Deutschland. Der Nachrichtensender Welt wollte für das neue Talkformat „Burgard“ mit Chefredakteur Jan Philipp Burgard Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz einladen. Die Einladung ging dann aber an den falschen Sebastian Kurz.

Dieser ist CDU-Lokalpolitiker und Bürgermeister im baden-württembergischen Aichtal. Der deutsche Sebastian Kurz berichtete dann auch persönlich über die Verwechslung. „Sehr geehrter Herr Dr. Burgard, herzlichen Dank für Ihr Schreiben und die Einladung in Ihre Sendung „burgard.“ – und zugleich für eine ganz neue Erfahrung in meinem Bürgermeisteralltag. Schließlich wird man nicht alle Tage mit Post vom Chefredakteur der WELT Gruppe überrascht, die eigentlich für den Bundeskanzler a.D. der Republik Österreich bestimmt war“, so Kurz.

Er teilt mit dem Ex-Kanzler nicht nur den Namen, sondern auch das Geburtsjahr und eine gewisse politische Grundhaltung. „Ich habe mich über Ihre Zeilen aufrichtig gefreut – und vielleicht war diese Post ja gar kein Irrtum, sondern ein charmantes Zeichen dafür, dass bodenständige Kommunalpolitik manchmal weiter wirkt, als man denkt“, so der deutsche Kurz weiter.“ Ihre Einladung nehme ich mit einem Lächeln gern an. Und wer weiß – vielleicht lässt sich ja sogar mein österreichischer Namensvetter für dieselbe Sendung gewinnen“