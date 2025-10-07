Alles zu oe24VIP
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Deutschland
Laura Dahlmeier
© Getty Images

Tragischer Tod

Ohne Laura Dahlmeier: So geht es im ZDF jetzt weiter

07.10.25, 13:29
Teilen

Nach dem tragischen Tod von Laura Dahlmeier (†31) ändert das ZDF seine Biathlon-Planung. 

Der Sender wird in der kommenden Wintersaison keine neue Expertin als Ersatz verpflichten.  

Laura Dahlmeier
© APA/BARBARA GINDL

Kein Ersatz nach Tod von Dahlmeier

Laura Dahlmeier war seit Dezember 2019 als ZDF-Biathlon-Expertin im Einsatz. Die zweimalige Olympiasiegerin verunglückte am 28. Juli 2025 beim Abstieg vom Laila Peak im Karakorum-Gebirge (Pakistan). Ein Steinschlag traf die Sportlerin tödlich. Zwei Tage später wurde ihr Tod öffentlich bestätigt.

In der vergangenen Saison teilte sich Dahlmeier die Expertenrolle mit Denise Herrmann-Wick (36). Diese übernimmt nun alle Einsätze allein, wie das ZDF mitteilte. ZDF-Sportchef Yorck Polus: „Laura Dahlmeier war eine ­Ausnahmeathletin, die auch abseits des Profisports immer neue Wege ging. Sie hat dem ZDF-Publikum den Biathlonsport kenntnisreich und authentisch nahegebracht.“ 

Laura Dahlmeier
© APA/BARBARA GINDL

Herrmann-Wick nach Geburt wieder im Einsatz

Die Olympiasiegerin aus Oberwiesenthal wurde am 28. August Mutter ihres zweiten Kindes, Sohn Arvid. Dennoch plant der Sender, sie als alleinige Biathlon-Expertin einzusetzen.

So plant das ZDF die Wintersport-Saison

Für die Olympia-Saison setzt das ZDF auf bewährte Gesichter:

  • Sven Fischer (54) analysiert mit Kommentator Volker Grube (55) die Biathlon-Rennen.
  • Marco Büchel (53) kommentiert Ski alpin,
  • Severin Freund (37) begleitet das Skispringen.

Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier
© APA/BARBARA GINDL

Durch die Wintersport-Nachmittage führen im Wechsel Katrin Müller-Hohenstein (60) und Katja Streso (44) aus dem Studio in Mainz.

Der Saisonstart erfolgt am 25./26. Oktober mit dem Ski-Weltcup in Sölden. Der Biathlon-Weltcup beginnt am 29. November in Östersund (Schweden).Höhepunkt des Winters sind die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6.–22. Februar 2026).

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden