Ohne Laura Dahlmeier: So geht es im ZDF jetzt weiter

Nach dem tragischen Tod von Laura Dahlmeier (†31) ändert das ZDF seine Biathlon-Planung.

Der Sender wird in der kommenden Wintersaison keine neue Expertin als Ersatz verpflichten.

© APA/BARBARA GINDL

Kein Ersatz nach Tod von Dahlmeier

Laura Dahlmeier war seit Dezember 2019 als ZDF-Biathlon-Expertin im Einsatz. Die zweimalige Olympiasiegerin verunglückte am 28. Juli 2025 beim Abstieg vom Laila Peak im Karakorum-Gebirge (Pakistan). Ein Steinschlag traf die Sportlerin tödlich. Zwei Tage später wurde ihr Tod öffentlich bestätigt.

In der vergangenen Saison teilte sich Dahlmeier die Expertenrolle mit Denise Herrmann-Wick (36). Diese übernimmt nun alle Einsätze allein, wie das ZDF mitteilte. ZDF-Sportchef Yorck Polus: „Laura Dahlmeier war eine ­Ausnahmeathletin, die auch abseits des Profisports immer neue Wege ging. Sie hat dem ZDF-Publikum den Biathlonsport kenntnisreich und authentisch nahegebracht.“

© APA/BARBARA GINDL

Herrmann-Wick nach Geburt w ieder im Einsatz

Die Olympiasiegerin aus Oberwiesenthal wurde am 28. August Mutter ihres zweiten Kindes, Sohn Arvid. Dennoch plant der Sender, sie als alleinige Biathlon-Expertin einzusetzen.

So plant das ZDF die Wintersport-Saison

Für die Olympia-Saison setzt das ZDF auf bewährte Gesichter:

Sven Fischer (54) analysiert mit Kommentator Volker Grube (55) die Biathlon-Rennen.

(54) analysiert mit Kommentator (55) die Biathlon-Rennen. Marco Büchel (53) kommentiert Ski alpin,

(53) kommentiert Ski alpin, Severin Freund (37) begleitet das Skispringen.

© APA/BARBARA GINDL

Durch die Wintersport-Nachmittage führen im Wechsel Katrin Müller-Hohenstein (60) und Katja Streso (44) aus dem Studio in Mainz.

Der Saisonstart erfolgt am 25./26. Oktober mit dem Ski-Weltcup in Sölden. Der Biathlon-Weltcup beginnt am 29. November in Östersund (Schweden).Höhepunkt des Winters sind die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6.–22. Februar 2026).