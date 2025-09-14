Bergungstrupp holt Dahlmeier-Leiche doch vom Berg

Nun also doch: Der Leichnam der verunglückten Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier (†31) soll nun offenbar geborgen werden.

Ein Bergungstrupp sei bereits unterwegs, berichtet der pakistanische Bergführer Kaleem Shani, der für die Expeditionsagentur Shipton Tours arbeitet, mit der Dahlmeier zuletzt unterwegs gewesen war.

Die siebenfache Weltmeisterin war am 28. Juli bei einer Expedition im Karakorum-Gebirge in Pakistan ums Leben gekommen. Beim Abseilen am Laila Peak war sie von einem Steinschlag getroffen worden. Zunächst hatte es geheißen, eine Bergung sei ausgeschlossen – nicht zuletzt wegen Dahlmeiers eigenem Wunsch.

Gegen ihren Wunsch

Ihr Management hatte damals erklärt: „Es war Laura Dahlmeiers ausdrücklicher und niedergeschriebener Wille, dass in einem Fall wie diesem niemand sein Leben riskieren darf, um sie zu bergen. Ihr Wunsch war es, ihren Leichnam am Berg zurückzulassen.“ Auch der bayerische Alpinist Thomas Huber, der Teil des Rettungsteams war, hatte betont: „Als erfahrene Bergsteiger haben wir uns entschieden, sie soll bleiben. Weil es ihr Wunsch war.“

Nun aber scheint ein Umdenken erfolgt zu sein – die sterblichen Überreste der Ausnahmesportlerin sollen offenbar doch ins Tal gebracht werden. Die Gründe für die Entscheidung sind bislang nicht bekannt.