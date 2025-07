Personenzug entgleist - mehrere Tote

In Deutschland ist ein Personenzug entgleist. Laut Sicherheitskreisen soll es mehrere Tote gegeben haben.

Biberach/Steindorf. In Deutschland ist ein Personenzug entgleist. Bei dem Zugsunglück bei Riedlingen im Südosten Baden-Württembergs sind nach Angaben aus Sicherheitskreisen mehrere Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien zahlreiche Menschen verletzt worden, hieß es am Sonntagabend. Ein Verkehrsunfall in Kärnten verlief indes glimpflich.

Zahlreiche Rettungskräfte sind am Unfallort im Einsatz. Auf Videoaufnahmen vom Ort des Geschehens ist zu sehen, wie Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst auf den entgleisten Waggons arbeiteten, um sich Zugang zu den Fahrgästen zu verschaffen. Zudem ist lautes Geschrei zu hören. Auf den Aufnahmen sind mehrere entgleiste Waggons zu sehen, mindestens einer ist umgestürzt. Zu sehen sind außerdem umgestürzte Bäume am Unfallort.

Die Leitstelle Reutlingen meldete einen sogenannten "Massenanfall von Verletzten" - das bezeichnet im Rettungswesen eine Situation, bei der eine große Zahl von Verletzten oder Erkrankten versorgt werden muss. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl machte sich am Abend auf den Weg zur Unfallstelle. Er werde sich einen Eindruck von den Rettungsarbeiten machen, sagte sein Sprecher.