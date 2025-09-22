Schock auf der Wiesn! Frau stirbt am Oktoberfest

Mit knapp einer Million Besuchern ist das 190. Münchner Oktoberfest am Wochenende fulminant gestartet – bei hochsommerlichem Wetter, strömendem Bier und einem Rekordtag für die Rettungskräfte. Noch vor dem offiziellen Beginn der Wiesn kam es allerdings zu einem tragischen Vorfall.

Gegen 8 Uhr morgens mussten Sanitäter im Bereich der Schausteller-Wohnwagen eine 70-jährige Frau reanimieren. Trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen blieb die Hilfe erfolglos, die Frau starb noch vor Ort. Ein Kriseninterventionsteam betreute die Angehörigen, wie die Aicher Ambulanz mitteilte.

Auch darüber hinaus verlief der erste Festtag alles andere als ruhig: Die Sanitäter rückten mehr als 900 Mal aus – so oft wie nie zuvor. Insgesamt wurden 910 Patienten behandelt, ein neuer Negativrekord. Ursache seien vor allem die hohen Temperaturen gewesen, die zu zahlreichen Kreislaufproblemen führten. „Anschließend setzte das übliche Wiesn-Geschäft ein“, hieß es mit Blick auf den massiven Bierkonsum.

Auch die Polizei musste mehrfach eingreifen. Am Samstagabend eskalierte ein Streit um Sitzplätze: Ein Mann schlug einem 46-Jährigen mit einem Maßkrug auf den Kopf, das Opfer erlitt eine Platzwunde. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zudem wurden mehrere Körperverletzungen und sexuelle Belästigungen gemeldet – sowohl von Besucherinnen als auch von Notfallsanitäterinnen. Gegen einen italienischen Touristen läuft ein Verfahren, weil er den Hitlergruß gezeigt haben soll.