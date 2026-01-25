Alles zu oe24VIP
© Getty (Symbolbild)

Großeinsatz

Schüsse in Berlin – fünf Menschen verletzt

25.01.26, 19:48
Nach einem schweren Gewaltverbrechen ist es am Abend in der Berliner Innenstadt zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen.

Berlin. In einem Wohnhaus an der Wichmannstraße im Ortsteil Tiergarten sollen offenbar mehrere Schüsse gefallen sein, berichtet "Bild". Demnach wurden in einer Wohnung im fünften Stock insgesamt fünf Verletzte gefunden, zwei davon sollen lebensgefährlich verletzt sein. Polizisten sicherten den Tatort an der Budapester Straße gegenüber dem Hotel InterContinental mit Maschinenpistolen, das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt.

Laut "Bild"-Bericht sollen mehrere Verdächtige vor Ort festgenommen worden sein. Die genauen Hintergründe der Tat seien bislang unklar, eine Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen.

Ein Verletzter schleppte sich nach Angaben selbst in das nahe gelegene Franziskus-Krankenhaus, wo ebenfalls bewaffnete Polizisten die Eingänge sichern.

Weitere Verletzte, darunter eine schwer verletzte Frau, wurden direkt am Tatort von Rettungskräften versorgt und in umliegende Kliniken gebracht.

