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Wegen Iran-Krieg

Dubais Superreiche fliehen nun nach Mallorca

18.03.26, 18:03
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Die Lage im Nahen Osten zwingt die Superreichen zur Flucht. Nun haben sie ein neues Ziel: Mallorca. Dort soll schon die Besucherzahl wieder gestiegen sein.

Laut der "Bild" stürmen die Superreichen nun die Urlaubsinsel Mallorca. Die Insel verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr gestiegene Besucherzahlen und die Zahl der gelandeten Privatjets.

Mallorca-Luxusmakler Marcel Remus (39) erklärt gegenüber der "Bild", dass viele Superreiche Alternativen suchen und nicht mehr ihr Geld in Penthäuser in Dubai investieren wollen. Auch für den Osterurlaub sind die Baleareninseln Mallorca und Ibiza beliebt.

"Jetzt wollen alle wieder Malle!" 

Der Makler berichtet: "Keine 48 Stunden nach Ausbruch der Krise habe ich so unfassbar viele Anfragen von potenziellen Neukunden bekommen, die zu Ostern und Pfingsten eigentlich Dubai oder Abu Dhabi gebucht hatten und das jetzt gecancelt haben. Jetzt wollen alle wieder Malle!"

Remus erläutert: "Neben der gestiegenen Kaufnachfrage geht bei mir aber auch die Nachfrage nach Luxusvillen zum Mieten durch die Decke." Einzelne Villen haben pro Woche bis zu 100.000 Euro gekostet. Einzelne Vermittler können einen Nachfragezuwachs von bis zu 25 Prozent verzeichnen. Ein deutliches Plus melden auch Jacht-Anbieter.

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