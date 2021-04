Bitcoin-Kurs ist unter 50.000 Dollar gefallen

Bekannteste Kryptowährung seit Tagen unter Druck - Berichte über schärferes Vorgehen bei Geldwäsche.

Der Bitcoin ist am Freitag erstmals seit dem 8. März unter die Marke von 50.000 Dollar (rund 41.500 Euro) gerutscht. Der Kurs fiel auf der Handelsplattform Bitstamp im frühen Handel auf etwas mehr als 48.000 Dollar, konnte sich zuletzt aber wieder etwas erholen. Mit einem Kurs von gut 49.800 Dollar (rund 41.340 Euro) lag der Bitcoin aber immer noch rund vier Prozent unter dem Niveau vom Donnerstagabend.

Die weltweit bekannteste Kryptowährung steht, wie berichtet, seit einigen Tagen unter Druck - unter anderem wegen Berichte über ein schärferes Vorgehen der Vereinigten Staaten gegen die Verwendung von Digitalwährungen bei Geldwäsche. In der Nacht auf Freitag sorgten die Pläne von US-Präsidenten Joe Biden zu einer höheren Besteuerung von Reichen für Verunsicherung beim Bitcoin. Seit dem Mitte April erreichten Rekordhoch von knapp 65.000 Dollar summiert sich das Minus auf fast ein Viertel.

Enorme Schwankungen

"Bei starken Preisbewegungen suchen Analysten nach Gründen und Anleger verfallen schnell in Panik. Die Wahrheit ist: Bitcoin ist in den vergangenen sechs Monaten um 300 Prozent gestiegen. Das ist geradezu verrückt und viel mehr als jede andere Anlageklasse. Eine Korrektur um 30 oder sogar 50 Prozent ist nach so einem Anstieg zu erwarten. Natürlich weiß niemand, wie es weitergeht. Aber noch scheint der Bullenmarkt intakt zu sein, der im Sommer 2020 begonnen hat", sagte Nikolaus Jilch, Finanzexperte der Agenda Austria, zu der derzeitigen Entwicklung der Kryptowährung.

Nach wie vor stark im Plus

Trotz der jüngsten Verluste liegt der Bitcoin mittel- und langfristig immer noch deutlich im Plus. Seit Ende 2020 beläuft sich der Anstieg noch auf 70 Prozent. Auf Jahressicht liegt das Plus bei mehr als 500 Prozent und in den vergangenen fünf Jahren zog der Kurs mehr als 10.000 Prozent an. Seit einiger Zeit ist jedoch unter den vielen Kryptowährungen eine Verschiebung vom Bitcoin zu anderen Internetdevisen wie Ether, Binance, Tether oder XRP zu beobachten.

So liegt der Anteil des Bitcoin gemessen an der Marktkapitalisierung aller Digitalwährungen einer Aufstellung der Seite Coinmarketcap.com zufolge nur noch bei etwas mehr als 50 Prozent. Anfang des Jahres waren es noch fast 70 Prozent.