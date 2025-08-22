Alles zu oe24VIP
Schüsse in Deutschland: Ein Toter, Täter auf der Flucht
Polizei-Großeinsatz

22.08.25, 15:22
In einer ruhigen Wohnsiedlung in Menden (Nordrhein-Westfalen) ist es am Donnerstagnachmittag zu einem blutigen Gewaltverbrechen gekommen. 

Gegen 13.57 Uhr ging der erste Notruf bei der Polizei ein: Zwei Männer waren niedergeschossen worden.

Einer der beiden erlag noch am Tatort seinen schweren Verletzungen, wie die Einsatzkräfte bestätigten. Sein Begleiter wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Täter flüchtete mit Auto

Nach dem Täter oder den Tätern wird derzeit gefahndet. Laut ersten Informationen flüchteten sie nach den Schüssen in einem Auto. Ob ein Streit auf offener Straße vorausgegangen war, ist bislang unklar.

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, sperrte die Straßen rund um den Tatort weiträumig ab. Anwohner versammelten sich an den Absperrungen, viele von ihnen sichtlich aufgewühlt. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

