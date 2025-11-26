Straßenbahn entgleist: Mindestens 13 Verletzte

Im Süden Düsseldorfs ist in den frühen Morgenstunden eine Straßenbahn entgleist und hat einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst.

Nach ersten Angaben der Polizei wurden 13 Menschen verletzt, einer davon schwer. Auch der Fahrer zählt zu den Verletzten.

Wie ein dpa-Reporter vor Ort beobachtete, brach die Bahn bei dem Unfall auseinander. Ein Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen mehrere Oberleitungsmasten geschleudert. Die Ursache ist noch unklar, doch laut Polizei besteht der Verdacht, dass das Stellwerk falsch eingestellt war.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, die Arbeiten an der Unfallstelle dauern an.