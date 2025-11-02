Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Terror-Alarm

Syrer plante Selbstmord-Anschlag in Berlin

02.11.25, 14:35 | Aktualisiert: 02.11.25, 15:38
Beim Verdächtigen wurde Material für Bau von Sprengsätzen gefunden.

In der deutschen Hauptstadt Berlin wurde ein Terror-Anschlag vereitelt. Spezialkräfte der Polizei nahmen am Samstag den Syrer Abdalla R. fest, der laut Sicherheitskreisen einen Selbstmordanschlag geplant haben soll. Bei Durchsuchungen wurden Materialien zum Bau von Sprengsätzen gefunden, die der Mann offenbar im Internet bestellt hatte.

Da die Behörden ihn als hochgefährlich einschätzten, war auch das Spezialeinsatzkommando (SEK) an der Festnahme in Berlin-Neukölln beteiligt. Der Verdächtige wurde anschließend in eine Gefangenensammelstelle gebracht und soll dem Haftrichter vorgeführt werden.

Abdalla R. lebte an drei verschiedenen Adressen in Berlin – in der Buschkrugallee, der Sonnenallee und der Lindenstraße. Wie die BILD berichtet, lebt der Syrer seit 2023 in Deutschland und besaß subsidiären Schutzstatus.

