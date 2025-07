Taucher bergen Leiche nach Horror-Unfall

Einsatzkräfte haben in der Reutiner Bucht die Leiche eines 25-jährigen Mannes gefunden, der vergangenen Samstag untergegangen und ertrunken ist.

Deutschland. Ein tragisches Unglück ereignete sich im Bodensee: Ein 25-jähriger Mann ertrank vergangenen Samstag vor den Augen seiner Freunde in der Reutiner Bucht bei Lindau. Der junge Mann, der laut Polizei nicht schwimmen konnte, war zusammen mit zwei Freunden mit gemieteten Motorbooten unterwegs. Beim Baden sprang er ins Wasser, wurde vom Boot abgetrieben und ging plötzlich unter. Seine Freunde alarmierten sofort die Rettungskräfte, woraufhin eine groß angelegte Suchaktion startete.

Leiche des Vermissten geborgen

Vier Tage nach dem Vorfall wurde die Leiche des Vermissten am Mittwochmittag in 11,9 Metern Tiefe von Tauchern der Wasserwacht geborgen. Die Suche erfolgte in enger Zusammenarbeit mit Wasserschutz- und Kriminalpolizei, unterstützt von einer Unterwasserdrohne. Die Einsatzkräfte arbeiteten systematisch alle vermuteten Positionen ab, bis der Tote lokalisiert werden konnte.