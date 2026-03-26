Überlebenskampf! Neue Hoffnung für gestrandeten Wal

Ein junger Buckelwal kämpft in der Lübecker Bucht um sein Leben. Nachdem erste Rettungsversuche scheiterten, starteten Helfer am Donnerstag mit schweren Maschinen einen neuen Versuch.

Am Donnerstag begannen die Einsatzkräfte vor Ort mit den erneuten Arbeiten, um das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien. Seit Montag steckt der geschwächte Buckelwal im flachen Wasser fest, nachdem er auf einer Sandbank entdeckt worden war. Ein erster großangelegter Versuch, das Tier zu retten, war noch am Dienstag gescheitert. Nun gibt es jedoch neue Hoffnung für das Meeressäugtier.

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Experte sieht positive Signale

Der Meeresbiologe und Taucher Robert Marc Lehmann (43) äußerte sich zuversichtlich über den Zustand des Tieres. „Der Wal will starten!“, erklärte Lehmann gegenüber BILD. Er betonte zudem, dass das Tier mittlerweile Vertrauen gefasst habe und hoch motiviert sei, bei seiner Rettung mitzuwirken. Am Mittwochabend sorgte der Wal bereits für Aufregung unter den Rettern, als er sich eigenständig mehrere Meter in Richtung einer Rinne bewegte.

Großeinsatz in der Bucht

Zahlreiche Einsatzkräfte sind seit den frühen Morgenstunden mit schwerem Gerät im Einsatz, um dem Buckelwal den Weg in tiefere Gewässer zu ebnen. Der Kampf gegen die Zeit ist entscheidend, da das Tier durch die lange Standzeit im flachen Wasser zunehmend geschwächt ist. Die Helfer vor Ort setzen alles daran, den jungen Wal sicher aus der Sandbank zu manövrieren, damit er seine Reise fortsetzen kann.