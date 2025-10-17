Überraschende Wende im Fall Fabian (8)

Der achtjährige Bub wurde grausam ermordet.

Knalleffekt im Todesfall Fabian (8): Laut einem Bericht des Nordkurier wurde die Leiche des achtjährigen Fabian nicht – wie zunächst von der Polizei angegeben – von einer Touristin gefunden, sondern von der Ex-Freundin des Vaters. Das bestätigte die 27-Jährige selbst gegenüber der Zeitung.

„Ich war mit meiner Freundin im Wald spazieren, weil es ihr nicht gut ging“, erklärte sie dem Bericht zufolge. Zuvor hatte die Polizei lediglich von einer Spaziergängerin gesprochen, die den schrecklichen Fund gemeldet hatte.

Die Frau wurde nach eigenen Angaben bereits mehrfach von der Polizei vernommen und übergab den Ermittlern zwischenzeitlich auch ihr Handy. Spekulationen, sie könne in die Tat verwickelt sein, weist sie entschieden zurück. Auch die Staatsanwaltschaft warnt vor vorschnellen Urteilen und betont, dass die Frau nicht als Verdächtige gilt.

Bub ermordet

Bei der Obduktion wurde Gewalteinwirkung festgestellt, so die Rostocker Staatsanwaltschaft. Deren Sprecher Harald Nowack verwies am Donnerstag bezüglich weiterer Informationen zunächst auf eine geplante Mitteilung, die auch abschließend darüber Auskunft geben könnte, ob es sich um den seit Tagen vermissten achtjährigen Fabian handelt. Eine DNA-Analyse soll dazu Klarheit bringen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Buben handelt. Sie gehen von einer Straftat aus. Beschuldigte gab es nach letztem Stand bisher nicht.

Nachdem Hundertschaften der Polizei tagelang vergeblich nach Fabian gesucht hatten, entdeckte eine Spaziergängerin die Kinderleiche etwa 15 Kilometer entfernt vom Wohnort des Volksschülers. Der Achtjährige war am 10. Oktober verschwunden und von seiner Mutter am Abend des gleichen Tages als vermisst gemeldet worden.

Spürhunde und Taucher im Einsatz

Zunächst war vermutet worden, der Bub habe am Tag seines Verschwindens zu seinem Vater fahren wollen, der getrennt von der Mutter südlich von Güstrow lebt. Spürhunde hatten Fabians Spur bis zum Güstrower Busbahnhof verfolgen können und nahe dem Wohnort des Vaters wieder aufgenommen, bevor sie sich wieder verlor. Auch Seen wurden abgesucht.

Der Vermisstenfall und der Fund des toten Kindes lösten über die Stadtgrenze hinaus Fassungslosigkeit und Trauer aus. Am Dienstagabend hatten Hunderte Güstrower bei einem Gottesdienst ihr Mitgefühl bekundet. Als Zeichen der Anteilnahme stellten sie vor der Marienkirche Kerzen ab und legten Plüschtiere nieder.