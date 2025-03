Warnstreik an Flughäfen führt zu Tausenden Flugausfällen

Im Tarifstreit des öffentlichen Diensts von Bund und Kommunen ruft die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten an elf deutschen Flughäfen für Montag zu einem ganztägigen Warnstreik auf.

Arbeitsniederlegungen soll es unter anderem an den Flughäfen München, Frankfurt am Main, Köln/Bonn und Berlin/Brandenburg geben. Hunderttausende Fluggäste sind betroffen. Der Flughafenverband ADV geht davon aus, dass insgesamt mehr als 3.400 Flüge ausfallen werden. Betroffen ist auch Österreich.

Wie der Flughafen Wien am Sonntag mitteilte, werden am Montag 45 Flüge zwischen Wien und deutschen Flughäfen abgesagt. Auch zahlreiche Flüge zwischen deutschen Airports und Graz, Salzburg, Linz, Innsbruck und Klagenfurt sind betroffen. Mit dem Warnstreik will die Gewerkschaft Verdi vor der dritten Verhandlungsrunde ab Freitag den Druck auf den Bund und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände in der laufenden Tarifrunde erhöhen.