Wirbel um "Mahnmal für Migrationsopfer" - Polizei kam zur Räumung

Die Berliner Polizei hat ein sogenanntes "Mahnmal für Migrationsopfer" am Breitscheidplatz in Berlin entfernt.

Errichtet hatte das Mahnmal der Deutschlandkurier in einer nächtlichen Guerilla-Aktion.

Ort nahe Anschlagsplatz

Die Aktion fand in unmittelbarer Nähe des Berliner Breitscheidplatzes statt – nur wenige Meter entfernt von dem Ort, an dem 2016 der islamistische Attentäter Anis Amri mit einem Lkw in den Weihnachtsmarkt raste und 13 Menschen tötete.

Polizeiliche Räumung

Die Berliner Polizei griff ein und entfernte die Installation. Bereits in den frühen Morgenstunden am vergangenen Freitag waren die Beamten vor Ort gewesen und hatten die aufgestellten Betonblöcke verhüllt.