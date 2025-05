Zählte Tageseinnahmen: Verkäufer ersticht Chefin

Ein afghanischer Mitarbeiter erstach seine Chefin (41) und flüchtete mit den Tageseinnahmen.

Am Mittwochabend zählten die beiden in einer "New Yorker"-Filiale in Krefeld (Deutschland) die Tageseinnahmen im Aufenthaltsraum. Der 25-jährige Afghane stach plötzlich mehrmals auf sie ein. Laut der Polizei sei die Frau "mit einem Messer schwer verletzt worden, sodass sie noch am Tatort ihren Verletzungen erlag."

Wie die "Bild" berichtet, ist der Täter mit dem Geld geflohen und rannte vor dem Laden in die Arme der Polizei. Sie nahmen ihn sofort fest.

Polizei ermittelt

Die Staatsanwaltschaft Krefeld (Deutschland) bestätigte, dass es einen Todesfall an diesem Abend gegeben hat. Sie wollen nähere Infos am Donnerstagmittag bekannt geben. Zur "Bild" sagte die Staatsanwältin: "Der Täter wurde noch am Abend festgenommen. Er wird heute einem Haftrichter vorgeführt."

Eine Mordkommission wurde schon eingerichtet. Der Tatverdächtige wird dem Ermittlungsrichter zur Anordnung der Untersuchungshaft wegen des Tatvorwurfs des Totschlags vorgeführt.