Zwei Opfer: Westerwald-Todesschütze gefasst

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Männer in Bad Nauheim in Deutschland am Karsamstag ist ein dritter Tatverdächtiger gefasst worden.

Bei dem 28-jährigen Mann handle es sich um den mutmaßlichen Schützen und einen Bruder der bereits zuvor gefassten beiden Tatverdächtigen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Gießen mitteilten. US Start-Up lässt uns bald Sonnenlicht per App bestellen

9 Tote bei Raketen-Angriff: Trump vs. Putin: "Wladimir, STOPP!"

Messer-Attacke an Schule: Ein Todesopfer In Untersuchungshaft Der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Friedberg habe Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen gegen den türkischen Staatsangehörigen erlassen. Der Mann sei in Untersuchungshaft. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen aufgrund aktueller Ermittlungen davon aus, dass die Tat in Mittelhessen aus Rache geschah. Ein Familienangehöriger der beiden Opfer soll Anfang 2021 in der Türkei den Vater der drei Beschuldigten getötet haben. Bei dem mutmaßlichen Doppelmord von Bad Nauheim handle es sich somit offenbar um einen "Vergeltungsakt", hieß es. Mutmaßlicher Schütze stellte sich Der 28-Jährige habe sich am frühen Mittwochmorgen bei der Polizei in Großauheim nach intensiven Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen selbst gestellt. Bereits zuvor war seine Wohnung im Main-Kinzig-Kreis durchsucht worden. Die komplexen Ermittlungen, an denen zeitweise mehr als 220 Einsatzkräfte von Polizei und Staatsanwaltschaft beteiligt waren, dauerten an. Die beiden getöteten Männer im Alter von 28 und 59 Jahren waren am späten Nachmittag des Karsamstags auf dem Rasen vor einem Mehrfamilienhaus gefunden worden. Sie gehören zu einer Familie: Einer der Männer ist ein Schwiegersohn des anderen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt hatten. Zwei Brüder bereits zuvor gefasst Bereits am Ostersonntag waren zwei Männer mit türkischer Staatsangehörigkeit im Alter von 31 und 36 Jahren festgenommen worden. Ihnen wird nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft Anstiftung zum Mord vorgeworfen. Bei dem jetzt gefassten 28-Jährigen handle es sich um einen Bruder der beiden anderen Verdächtigen. Er habe bei einer Vernehmung der Staatsanwalt eingeräumt, die beiden Opfer erschossen zu haben. Die Brüder des jetzt Festgenommenen sind bereits in Untersuchungshaft und hatten nach den Worten eines Sprechers der Staatsanwaltschaft Gießen bei einer ermittlungsrichterlichen Anhörung keine Angaben gemacht. Opfer vor Wohnhaus erschossen Die Spurenlage am Tatort spricht aus Sicht der Ermittler dafür, dass die beiden Opfer vor dem Wohnhaus erschossen wurden. Dort seien sie vermutlich von dem Täter überrascht worden, hatte der Sprecher der Staatsanwaltschaft erklärt.