Die letzten Stunden von Queen Elizabeth II.

Der Tod der Queen wurde erst verkündet, als ihre Kinder in Schottland landeten. Das Protokoll ihrer letzten Stunden.

London/Edinburgh. Friedlich schläft Queen Elizabeth II. († 96) am Donnerstag, etwa um 16 Uhr Ortszeit (17 Uhr bei uns) ein. An ihrer Seite, als sie ihre letzten Atemzüge macht, wachen ihr ältester Sohn Charles (73) – er ist jetzt König – und ihre Tochter Prinzessin Anne (72). Die Monarchin stirbt in ihrem geliebten Schloss Balmoral in Schottland.

Sorge. Früh am Tag schlagen die Leibärzte der Queen Alarm. Um 12.32 Uhr Ortszeit (13.32 Uhr bei uns) veröffentlicht der Palast ein erstes Statement: „Die Ärzte sorgen sich um die Gesundheit der Monarchin, sie muss unter medizinischer Beobachtung bleiben.“ Sofort ist allen klar, die Lage ist ernst. Nur im Notfall kommunizieren Royals Informationen zur Gesundheit.

6.48 Uhr: Charles wird per Hubschrauber abgeholt

Alle kommen. Zu dieser Zeit ist Charles bereits an der Seite seiner Mutter. Um 6.48 Uhr holte ihn der bordeauxfarbene Hubschrauber der Queen schon ab. Um 10.27 Uhr landet er vor Schloss Balmoral. Seine Frau Camilla – jetzt die Queen Consort – war bereits in Schottland und kommt per Auto. Princess Anne ist ebenfalls vor Ort.

Das Personal organisiert währenddessen einen Privatjet, der die anderen Kinder der Queen abholt. Prince Edward und Skandal-Prinz Andrew sind an Bord ebenso wie Prince William, Enkel der Queen und Charles’ ältester Sohn.

17.06 Uhr: William trifft ein, es ist schon zu spät

Kinder, Enkel. Um 16 Uhr landet das Flugzeug in Schottland, erst um 17.06 Uhr erreichen die Verwandten das Schloss. Es ist zu spät, um sich zu verabschieden.

Tragisch. Auch der Lieblings-Enkel, Prinz Harry, schafft es nicht. Er und seine Frau Meghan sind zufällig in England, doch er erreicht Balmoral erst um 19.52 Uhr. Sein Flugzeug ist in der Luft, als der Tod der Queen offiziell um 18.32 Uhr (19.32 Uhr MEZ) verkündet wird.

Premierministerin. Zwei Stunden zuvor – im Parlament wird gerade die Energiekrise debattiert – bekommt die neue konservative Premierministerin Liz Truss die Nachricht: „Operation London Bridge is down“ – der Code für den Tod der Queen.

Sarg. Derzeit liegt der Sarg der Queen im Ballsaal von Balmoral. Hier darf sich das engste Team von „Ihrer Majestät“ verabschieden. Schon als Teenager tanzte Elizabeth durch diese Halle. Bis nächste Woche bleibt sie in Schottland aufgebahrt.