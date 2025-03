Dieb verschluckt 769.500 Dollar teure Ohrringe

Der 32-Jährige gab sich bei Juwelier als Mitarbeiter von Spitzensportler aus

Ein im US-Bundesstaat Florida festgenommener Mann soll gestohlene Ohrringe im Wert von mehreren hunderttausend Dollar verschluckt haben. Laut Polizei hatte sich der 32-Jährige bereits Ende Februar in einem Juweliergeschäft in Orlando als Mitarbeiter eines Spitzensportlers ausgegeben, um sich hochpreisigen Schmuck vorzeigen zu lassen. Darunter befanden sich zwei Paar Ohrringe im Gesamtwert von 769.500 US-Dollar, was rund 713.000 Euro entspricht.

Ohrringe verschluckt

Dann griff der Mann dem Polizeibericht zufolge zu und riss die kostbaren Stücke an sich. Ein Angestellter versuchte demnach noch, ihn aufzuhalten – vergeblich. Der mutmaßliche Täter konnte mit einem Fahrzeug fliehen. Die Ermittler kamen ihm jedoch auf die Spur und nahmen ihn fest. Offenbar in letzter Verzweiflung soll er die Ohrringe daraufhin kurzerhand verschluckt haben. Der Verdächtige wurde wegen Raubes und schweren Diebstahls angeklagt.