DIESE Länder will Putin als nächste angreifen

Es droht ein noch größerer russischer Krieg gegen den Westen.

Zwei Jahre nach Beginn des Ukraine-Kriegs gewinnt Russland zunehmend die Oberhand. Die Ukraine befürchtet die militärische Niederlage und warnt den Westen davor, die Hilfe einzustellen. Präsident Wolodymyr Selenskyj fand am Wochenende dramatische Worte: "Ohne die Unterstützung des US-Kongresses wird es für uns schwierig sein, als Land zu gewinnen oder sogar zu überleben", betonte Selenskyj in seiner in Onlinenetzwerken verbreiteten Rede. "Wenn die Ukraine den Krieg verliert, werden andere Staaten angegriffen werden."

Noch größerer Krieg

Auch der ukrainische Abgeordnete Oleksij Hontscharenko warnt vor dem Folgen einer ukrainischen Kriegsniederlage. In einem Gastbeitrag für die Denkfabrik „Atlantic Council“ schreibt der 43-Jährige, dass dann ein noch größerer Krieg drohe.

Der Westen sei sich der „geopolitischen Katastrophe, die sich an der Ostgrenze Europas abspielt“, nicht bewusst, so Hontscharenko. „Wenn die Ukraine nicht dringend mehr Unterstützung erhält, besteht in Wirklichkeit eine sehr reale Chance, dass Putin gewinnt. Und wenn Putin in der Ukraine gewinnt, wird er noch weiter gehen.“

Ultimatives Ziel

Putin werde dann weitere "historisch russische" Gebiete ins Visier nehmen. Der Politiker nennt dabei konkret die Staaten Moldau, Georgien, Belarus und Kasachstan. „Ein russischer Erfolg in der Ukraine würde die Bühne für eine weitaus größere militärische Konfrontation bereiten“, so Hontscharenko. „Der Fall der Ukraine würde die NATO demoralisieren und Putin eine einmalige Gelegenheit bieten, sein ultimatives Ziel zu erreichen und den Zerfall des Bündnisses herbeizuführen.“