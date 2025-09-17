Diese Wunderpille soll Alzheimer heilen können

Ein US-Start-up will mit einer KI-gestützten Pille den Kampf gegen Alzheimer revolutionieren – großzügige Investoren stecken bereits Millionen in das Projekt.

Das US-Start-up Retro Biosciences entwickelt eine Pille namens RTR242. Sie soll laut „Business Insider“ Eiweißablagerungen im Gehirn beseitigen, die mit Alzheimer in Verbindung stehen. Firmenchef Joe Betts-LaCroix erklärte: „Es gibt alte, fehl gefaltete, mutierte, kaputte, unverdauliche Proteine in den Zellen, die sich im Laufe der Zeit ansammeln. Das normale zelluläre Recyclingsystem gerät durcheinander.“

Hier sind Zulassungen schneller möglich

Die Tests starten in Australien, wo Zulassungen schneller möglich sind. Laut „Business Insider“ sollen noch 2025 die ersten Teilnehmer die Pille einnehmen. Es ist die erste klinische Studie seit der Gründung 2021. Sam Altman, Chef von OpenAI, habe bereits mindestens 180 Millionen US-Dollar investiert.

Heilung innerhalb weniger Tage?

OpenAI selbst meldete Ende August, dass mithilfe ihrer Modelle neue Varianten der sogenannten Yamanaka-Faktoren gefunden wurden. Diese sollen Zellen wieder in einen Stammzellzustand versetzen. „Wenn Forscher fundierte Fachkenntnisse in unsere Sprachmodell-Tools einbringen, können Probleme, deren Lösung früher Jahre gedauert hat, nun innerhalb weniger Tage gelöst werden“, sagte Boris Power von OpenAI.

Alterungsprozess umkehren

Die UBS-Bank schätzt, dass die Langlebigkeitsbranche bis 2030 jährlich bis zu 8 Billionen US-Dollar umsetzen könnte. Laut „Business Insider“ erklärte Betts-LaCroix: „Ich interessiere mich eher für Therapeutika, die den Alterungsprozess umkehren, als für solche, die ihn verlangsamen.“