DNA-Schock: Zwillingsschwestern haben verschiedene Väter

Michelle und Lavinia kamen innerhalb von zwei Minuten zur Welt.

Ein außergewöhnlicher Fall aus Großbritannien sorgt für Schlagzeilen. Wie die BBC berichtet, wurden die Zwillingsschwestern Michelle und Lavinia Osbourne zwar innerhalb weniger Minuten geboren – haben jedoch unterschiedliche Väter.

Die heute 49-jährigen Frauen verdanken ihre Existenz einem extrem seltenen biologischen Phänomen namens heteropaternale Superfekundation. Dabei werden zwei Eizellen im selben Zyklus von Spermien verschiedener Männer befruchtet. Weltweit sind nur rund 20 solcher Fälle dokumentiert worden, in Großbritannien gilt dieser als einzigartig.

DNA-Schock

Die überraschende Wahrheit kam ans Licht, als Michelle zunächst einen DNA-Test machte. „Ich war nicht überrascht … es ist super seltsam, super ungewöhnlich – aber es ergibt Sinn“, wird sie von der BBC zitiert. Das Ergebnis zeigte, dass der Mann, den sie ihr Leben lang für ihren Vater gehalten hatte, nicht mit ihr verwandt war. Kurz darauf ließ auch ihre Zwillingsschwester Lavinia einen Test durchführen – mit einem noch schockierenderen Resultat: Die beiden sind genetisch nur Halbschwestern.

Für Lavinia war die Erkenntnis zunächst schwer zu verkraften. „Sie war das Einzige, dessen ich mir sicher war – und dann war sie es nicht mehr“, sagte sie laut BBC. Trotz einer schwierigen Kindheit, geprägt von Pflegefamilien und Unsicherheit, hatten die beiden immer eine enge Bindung. „Es war immer sie und ich gegen den Rest der Welt“, erinnerte sich Michelle.

Im Laufe ihrer Nachforschungen fanden beide schließlich ihre biologischen Väter. Trotz der ungewöhnlichen Umstände betonen beide, dass ihre Verbindung ungebrochen ist. „Wir sind ein Wunder“, sagte Lavinia. Und Michelle stellt klar: „Sie ist meine Zwillingsschwester – daran ändert sich nichts.“