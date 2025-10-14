DNA-Test beendet Madeleine-McCann-Verwirrung

Laut "Daily Mail" enthüllen Ermittler, dass ein DNA-Test bei der 24-jährige Polin Julia Wandelt durchgeführt wurde, die behauptet, die vermisste Madeleine McCann zu sein. Das Ergebnis: Julia Wandelt ist nicht Madeleine McCann.

Großbritannien. Ein DNA-Test habe laut einem Bericht der britischen Zeitung "Daily Mail" endgültig bestätigt, dass Julia Wandelt, eine 24-jährige Polin, nicht Madeleine McCann ist. Das soll Detective Chief Inspector Mark Cranwell, Leiter der britischen "Operation Grange", demnach vor Gericht mitgeteilt haben. Die Probe sei im Februar nach Wandelts Festnahme am Flughafen Bristol entnommen und mit Madeleines DNA verglichen worden. Das Ergebnis sei eindeutig negativ gewesen.

Wandelt steht derzeit in Leicester vor Gericht, weil sie zwischen Juni 2022 und Februar 2025 Madeleine McCanns Eltern Kate und Gerry McCann gestalkt haben soll. Sie habe das Paar mit Anrufen, Briefen und Nachrichten bombardiert, behauptete, ihre Tochter zu sein, und erschien sogar an deren Haus, um einen DNA-Test zu verlangen, berichtet "Daily Mail". Die Staatsanwaltschaft wirft ihr und ihrer angeblichen Mitstreiterin Karen Spragg (61) eine "geplante Kampagne der Belästigung" vor. Beide bestreiten die Vorwürfe. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die Eltern der verschwundenen Madeleine, Kate und Gerry McCann, zeigen im Anschluss an ein Treffen mit dem damaligen Papst Papst Benedikt XVI. während einer Pressekonferenz das Bild ihrer Tochter (Archivfoto vom 30.05.2007). © dpa/ANSA/A1809 epa ansa Claudio Onorati

Cranwell erklärte, die DNA-Entnahme sei zwar gegen die üblichen Richtlinien erfolgt, aber nötig gewesen, um die falschen Behauptungen zu beenden. Er habe befürchtet, dass Wandelt das Ergebnis nicht akzeptieren oder eine Manipulation unterstellen könnte. Insgesamt hätten bislang zwölf Personen behauptet, Madeleine zu sein. Die Polizei prüfe solche Fälle sorgfältig, um die McCann-Familie vor weiteren emotionalen Belastungen zu schützen. Das Verfahren gegen Wandelt dauert an.

Maddie verschwand vor rund 18 Jahren

Madeleine "Maddie" McCann war am 3. Mai 2007 kurz vor ihrem vierten Geburtstag aus der Ferienwohnung ihrer Familie in einer Ferienanlage in Praia da Luz an der südportugiesischen Algarveküste verschwunden, während ihre Eltern in einem nahen Restaurant zu Abend aßen. Trotz internationaler Fahndung und zahlreicher Aufrufe ihrer Eltern fehlt von dem britischen Mädchen bis heute jede Spur.