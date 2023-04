DNA-Test offenbart Wahrheit über polnische Maddie

Die 21-jährige Polin Julia Faustyna behauptet, die vermisste Maddie McCann zu sein.

Vor rund einem Monat ging Julia Faustyna mit der Behauptung, sie sei Maddie McCann, erstmals an die Öffentlichkeit. „Helfen Sie mir, ich glaube, ich könnte Madeleine sein", heißt es in der Beschreibung des Instagram-Accounts von Julia Faustyna aus Polen. "Ich brauche einen DNA-Test. Polizeiermittler aus Großbritannien und Polen versuchen, mich zu ignorieren. Ich werde meine Geschichte hier in Beiträgen erzählen. Helft mir." Dazu postete die 21-Jährige zahlreiche Fotos, die die Ähnlichkeit beweisen sollen.

DNA-Test

Nachdem Experten die Geschichte der jungen Frau bereits anzweifelten, liegt nun endlich das Ergebnis des DNA-Tests vor. Wie der britische „Daily Star“ berichtet, habe dieser ergeben, dass Julia keine Vorfahren aus Großbritannien habe und praktisch zu 100 Prozent aus Polen stamme. Es ist damit klar, dass es sich bei der 21-Jährigen nicht im Maddie handelt und sie auch nicht mit den McCanns verwandt ist.

Das britische Mädchen Maddie McCann verschwand 2007 aus einem Ferienappartement in Portugal. Bis heute fehlt jede Spur von ihr, trotzdem glauben die Eltern, dass sie noch lebt.