Donald Trump: Siegeszug bis ins Weiße Haus?

Trump startet im Opa-Duell gegen Biden in Poleposition

Palm Beach. Wieder wirkt Donald Trump, als sei er kaum aufzuhalten. Bei den Republikanern machte er jegliche innerparteiliche Konkurrenz im Rekordtempo platt. Jetzt will er Joe Biden aus dem Weißen Haus jagen. Während die meisten Amerikaner wegen des "Rückspiels" zum 2020-Duell die Nase rümpfen, hat Trump seine vorne.

Vier Prozentpunkte waren es zuletzt laut New York Times-Umfrage. Und selbst liberale US-Medien attestieren: Biden wirkt fast erledigt

Was für ein Comeback: Nach den Kapitol-Unruhen verließ Trump das Weiße Haus geächtet. Mit Florida-Gouverneur Ron DeSantis schien ein Erbe bereitzustehen - und Trump mit vier Anklagen eher am Weg in den Knast als wieder ins Weiße Haus. Jetzt aber dampft er aus allen Zylindern, dank seiner treuen Make America Great Again-Fans. So wie es aussieht, könnte ihn selbst eine Verurteilung kaum stoppen.

US-Medien: Joe Biden wirkt fast erledigt

Auch beim Duell der Polit-Greise -Biden ist 81, Trump 77 -halten die Amerikaner Trump für agiler.

Seine Wahlstrategie:

Er punktet mit Kritik an der Massenmigration, die unter Biden außer Kontrolle geriet. Dreimal so viele kamen wie unter Trump. 61 Prozent der US-Bürger würden jetzt sogar den Bau einer Grenzmauer unterstützen.

Trump geifert, ein "seniler" Biden habe die Nation mit liberalen Exzessen in ein "Drittweltland" verwandelt: Kriminelle Horden und straffällige Migranten zögen durch Metropolen, die Inf lation habe das Leben unerschwinglich gemacht.

Negativität war früher in US-Wahlkämpfen ein Polit-Tabu, bei Trump ist es nun das Erfolgsrezept. Die 2024-Schlacht wird also kein positiver Wettstreit um die besseren Ideen, sondern eine Art Abstimmung -über die "Grässlichkeit" des anderen.