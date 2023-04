Drama bei türkischer Großhochzeit: 50 Verletzte

34 Gäste mussten mit teils schweren Vergiftungserscheinungen in Kliniken mit Druckkammern gebracht werden.

Düsseldorf. Am Samstagabend kam es bei einer Hochzeitsfeier in gemieteten Veranstaltungshallen im Vogelsanger Weg (Stadtteil Mörsenbroich) zu einem Feuerwehr- und Rettungseinsatz. Der Notruf ging um kurz nach 20 Uhr ein, da eine Person akute Kreislaufbeschwerden hatte. Als der Rettungswagen vor Ort eintraf, schlug sofort der von der Besatzung mitgeführte Kohlenmonoxid-Warnmelder Alarm. Dieser zeigte gesundheitsschädliche Werte im Gebäude an.

Umgehend wurde die Alarmstufe des Einsatzes erhöht und die Leitstelle entsandte mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle. Das Gebäude wurde umgehend geräumt und alle Patienten zur Sichtung an den Rettungsdienst übergeben, wie die Feuerwehr berichtet. Zusätzliche Kräfte aus Duisburg und Mettmann machten sich auf den Weg.

Benzinbetriebene Stromgeneratoren im Keller

Unter Atemschutz begaben sich Feuerwehrleute in den Keller, wo sich zuvor zwei benzinbetriebene Stromgeneratoren befunden hatten. Diese und mehrere im Inneren des Gebäudes benutzte Heizstrahler sind zuvor bereits ausgeschaltet und ins Freie gebracht worden. Das Gebäude wurde durch die Feuerwehr mit mehreren hochleistungsfähigen und elektrisch betriebenen Großlüftern mit frischer Luft belüftet.

Insgesamt hatten geschätzt 150-200 Personen an der Feier teilgenommen. Die genaue Anzahl ist unklar, da sich bereits mehrere Personen (etwa zwanzig) selbstständig in Krankenhäuser, von der Einsatzstelle entfernt hatten. 34 Gäste, laut Polizei handelt es sich bei den Gastgebern um eine türkische Familie, mussten mit teils schweren Vergiftungserscheinungen in Kliniken mit Druckkammern gebracht werden, wie "Bild" berichtet.