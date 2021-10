× Drei Freunde verbrennen im Auto

Bei einem schrecklichen Unfall in Deutschland, starben drei Freunde in einem Feuerwrack.

Vergangenen Samstag ereignete sich das tragische Unglück im deutschen Brunsbüttl auf einer Bundesstraße. Laut der Polizei verloren bei dem Crash, indem der Unfallwagen komplett ausbrannte, drei von fünf Fahrzeuginsassen ihr Leben.

Etwa um 5 Uhr sollen die Freunde in Richtung Marne unterwegs gewesen sein. Der deutschen Boulevardzeitung "BILD" zufolge, sollen sie zuvor eine Disco besucht haben.

Zwei Insassen flogen aus dem Auto

Der 19-jährige Autolenker fuhr mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit, geriet von der Fahrbahn ab in die Böschung und prallte dort gegen einen Baum. Durch den Aufprall, schleuderten der Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer aus dem Hyundai, während die drei Insassen auf der Rückbank im inneren des Wagens klemmten.

Unmittelbar nachdem Crash ging das Auto in Flammen aus. Ersthelfern und den Einsatzkräften war es nicht mehr möglich die drei Mitfahrer lebend aus dem Fahrzeug zu retten. Der Fahrzeuglenker und sein 18-jähriger Beifahrer kamen mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus, einer der beiden Männern schwebt in Lebensgefahr.

© Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen ×

Ursachen bleiben zu klären

Die B 5 war bis etwa 6.30 Uhr komplett gesperrt, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Ein Sachverständiger der DEKRA erschien vor Ort, die Unfallursache bleibt zu klären. Die Ermittlungen zur Fahrtauglichkeit des Unfallfahrers dauern an.