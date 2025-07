Dreifach-Killer (37) in Linz aufgegriffen - das sind die Opfer

Ein 37-Jähriger gestand gegenüber den österreichischen Behörden, in Bayern drei Menschen - einen 56-Jährigen, eine junge Frau und eine weitere noch nicht identifizierte Person - getötet zu haben. Aufgegriffen wurde er am Bahnhof in Linz, wo er heulend und schluchzend am Gehsteig kauerte.

Bayern, OÖ. Schockfund in der 9.000-Einwohner-Stadt Zwiesel im Landkreis Regen: Die Polizei hat in einem Wohnhaus drei tote Menschen gefunden. Es dürfte sich nach ersten Erkenntnissen um ein Gewaltverbrechen handeln.

Wie die Passauer Neue Presse (PNP) berichtet, hatten sich in der Nacht zum Dienstag Kräfte der Zwieseler Polizei, der Kripo und Spurensicherer vor einem heruntergekommenen Mehrfamilienhaus im Alten Lindberger Weg versammelt.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin ist eins der Opfer ein 56 Jahre alter Mann. Auch eine 22-jährige Frau starb. Die beiden seien laut Einsatzkräften vor Ort deutsche Staatsbürger. Die dritte tote Person sei noch nicht identifiziert, es handle sich dabei jedoch nicht um ein Kind.

Ein 37-jähriger Verdächtiger - ein gebürtiger Slowake - flüchtete vermutlich mit dem Zug über Passau ins 150 Kilometer entfernte Linz in Oberösterreich. Es war Sonntagabend und mehrere Passanten wunderten sich über den Mann, der am Gehsteig nahe des Bahnhofes kauerte und weinte und sich nicht beruhigen ließ. Polizisten der nahen Inspektion kamen vor Ort und brachten den Mann aufgrund seines psychischen Zustands ins Krankenhaus, wo der Verdächtige schließlich ein Geständnis ablegte, drei Menschen in Bayern getötet zu haben. Bei der Nachschau in dem Mehrfamilienhaus in Zwiesel, in dem der Mann wohnte, bestätigten sich leider seine Angaben.

© google maps

Aktuell wird seine Auslieferung veranlasst. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Deggendorf und der Kriminalpolizeistation Deggendorf laufen auf Hochtouren.

Der Tatort ist ein Mehrfamilienhaus in einem ansonsten idyllischem Einfamilienhaus-Grätzel, für das sich in Zwiesel in den vergangenen Jahren laut PNP die Bezeichnung „Problemhaus“ etabliert hat. Der Name entwickelte sich, weil es hier regelmäßig Polizeieinsätze gab, häufig wegen Streitigkeiten und Handgreiflichkeiten zwischen Bewohnern und/oder Besuchern unter Alkoholeinfluss.

Immer wieder beklagten sich Nachbarn über Ruhestörungen. Eine Gewalttat dieser Dimension habe allerdings niemand geahnt.