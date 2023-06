Dreifache Mutter wegen Penis-Spruch erschossen

Nicole (37) musste sterben, weil sie einen blöden Penis-Spruch machte.

Im US-Bundesstaat Georgia musste sich diese Woche der ehemaliger Polizist Jason Cunningham wegen des Morden an Nicole Harrington (†37) verantworten. Der 48-Jährige soll die Frau mit einem Kopfschuss regelrecht hingerichtet haben, weil sie zuvor die Größe seiner Männlichkeit beleidigt hatte. Der Ex-Cop muss dafür nun lebenslang ins Gefängnis.

Penis-Spruch als Todesurteil

Der brutale Mord ereignete sich am 17. Juni 2020 in einem Parkhaus. Cunningham lauerte seinem Opfer auf, schoss der dreifachen Mutter kaltblütig in den Kopf und ließ die Leiche dann einfach im Lift liegen. Wenig später rief der ehemalige Cop bei einem Kollegen an, „weil er letzte Nacht etwas wirklich Schlimmes getan hat“.

In der Gerichtsverhandlung wurde nun bekannt, dass Täter und Opfer ein Verhältnis hatten. Nicole Harrington fuhr zweigleisig und soll ihre Affäre dann in einem Streit beleidigt haben. „Wenigstens hat Maui [der Ehemann des Opfers] einen großen Penis!“ Dieser Spruch war offenbar zu viel für das Ego des Polizisten.