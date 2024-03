Drogenrausch: Ratten fressen Marihuana aus Beweismittelraum

Ratten im Drogenrausch: Polizei von Louisiana berichtet von Marihuana-Exzessen im Beweismittelraum.

In einem ungewöhnlichen Vorfall haben Ratten im Beweismittelraum des Polizeihauptquartiers von New Orleans einen regelrechten Drogenrausch erlebt. Die Polizeichefin, Anne Kirkpatrick, schockierte den Stadtrat mit der Meldung, dass die Nagetiere sämtliches beschlagnahmtes Marihuana konsumieren. Die skurrile Episode dient nun als Argument für eine dringend benötigte Verlegung des Polizeiapparats in modernere Räumlichkeiten.

Ratten beim Marihuana-Festessen

Anne Kirkpatrick, Superintendentin des Polizeidepartements, offenbarte während einer Sitzung des Stadtrats am Montag, dass die Ratten im Beweismittelraum ein regelrechtes Festessen mit dem beschlagnahmten Marihuana veranstalten. Dieser ungewöhnliche Vorfall wirft nicht nur Fragen nach der Sicherheit im Polizeihauptquartier auf, sondern hat auch potenzielle Auswirkungen auf laufende Strafverfahren.

Ein nicht mehr zeitgemäßes Hauptquartier

Die Polizeichefin nutzte die skurrile Episode, um auf die desolate Situation im aktuellen Hauptquartier hinzuweisen. Das im Jahr 1968 erbaute Kriminaljustizgebäude in der Innenstadt von New Orleans sei nicht mehr angemessen für die Aufgaben der Polizei. Neben den Rattenplagen gäbe es auch Schaben, defekte Aufzüge, nicht funktionierende Sanitäranlagen und eine im letzten Sommer zusammengebrochene Klimaanlage mit Reparaturkosten von über 6 Millionen US-Dollar.

Ratten als Katalysator

Trotz des absurden Szenarios stimmte der Stadtratsausschuss für Strafrecht einem Antrag zu, der den Umzug des Polizeidepartements in ein modernes Gebäude in der Innenstadt vorsieht. Die Zustimmung des gesamten Stadtrats steht noch aus, aber die dringende Notwendigkeit des Umzugs wurde betont.

Reparaturen und ungewisse Zukunft

Während die Stadtverwaltung betonte, dass das Polizeidepartement höchste Priorität habe, bleiben andere Mieter des verfallenen Kriminaljustizgebäudes vorerst zurück. Der leitende Verwaltungsbeamte Gilbert Montaño erklärte, dass wahrscheinlich viele Behörden vorübergehend ausgelagert werden müssen, um die maroden Gebäude zu renovieren.

Ratten als Drogenkonsumenten weltweit im Einsatz

Die kuriose Episode in New Orleans erinnert an ähnliche Vorfälle weltweit, bei denen Ratten anscheinend eine Vorliebe für beschlagnahmte Drogen entwickeln. Von Indien bis Argentinien haben Nagetiere in Polizeibewahrungsstätten für Schlagzeilen gesorgt, indem sie große Mengen an Rauschmitteln konsumierten.

Was wird aus den Ratten?

Trotz des Skandals blieb eine Frage unbeantwortet: Was passiert mit den Ratten? Es ist nicht das erste Mal, dass Nagetiere Marihuana bevorzugen oder sich Zugang zu Polizeieinrichtungen verschaffen, um es zu bekommen. Ein Phänomen, das weltweit für ungläubiges Staunen sorgt und skurrile Geschichten rund um die Verbindung von Ratten und Drogen liefert.