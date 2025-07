Drohnen-Wahnsinn: SO werden Touristen Opfer einer neuen Masche

Diebesbanden benutzen jetzt Drohnen, um auf einer Urlaubsinsel Touristen auszuspionieren, wonach sie ihre Beutezüge unternehmen.

Auf Koh Phangan in Thailand benutzen Kriminelle jetzt Drohnen bei ihren Überfällen. Mit ihnen überwachen die Diebe Touristen, um dann in deren Ferienunterkünfte einzubrechen. Die Polizei hat inzwischen schon vier mutmaßliche Täter verhaftet, so die Zeitung "Bangkok Post" unter Berufung auf die Behörden. Die Verdächtigen stammten aus dem Nachbarland Myanmar und seien zwischen 25 und 30 Jahren alt.

Laut dem Bericht haben die Männer mit ihren Drohnen verschiedene Touristen ausspioniert. Wenn die Täter leichte Beute in den Häusern und Wohnungen vermuteten, brachen sie dort ein.

Geld für Drogen

Die Männer haben die Taten gestanden. Das erbeutete Geld gaben sie für Drogen aus. Die Polizei entdeckte bei ihnen mehr als 60 Methamphetamin-Pillen. Weitere Details haben die Beamten noch nicht bekannt gegeben.