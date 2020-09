Düsseldorf: Karneval heuer ohne Alkohol

Der traditionelle Hoppeditz soll auch heuer stattfinden - allerdings ohne Alkohol.

In Düsseldorf soll der Karnevalsauftakt am 11.11. nicht der Coronakrise zum Opfer fallen. Der sogenannte Hoppeditz solle auch im Jahr der Pandemie unter freiem Himmel auf dem Rathausplatz erwachen - allerdings alkoholfrei, teilte das Comitee Düsseldorfer Carneval am Mittwochabend mit.

Die Tradition markiere in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt seit fast 150 Jahren den Beginn der "fünften Jahreszeit". Das Erwachen werde "komplett ohne Alkoholausschank stattfinden", kündigte Comitee-Präsident Michael Laumen an. Mit Unterstützung der Stadt werde ein Hygiene- und Infektionsschutzkonzept erarbeitet und versucht, möglichst vielen Karnevalisten eine Teilnahme zu ermöglichen. Eine genaue Zahl stehe noch nicht fest.

Der Umzug der Karnevalsvereine am 11.11. und der traditionelle Hoppeditz-Ball sollen aber ausfallen. Das Düsseldorfer Prinzenpaar solle nicht im November, sondern erst im Jänner gekürt werden.

Die Lage sei "für alle Karnevalisten äußerst unbefriedigend", meinte Comitee-Geschäftsführer Hans-Jürgen Tüllmann. "Meinungsäußerungen einzelner Politiker zum Thema Karneval helfen uns nicht weiter", sagte Laumen. Es brauche "klare Vorgaben". Oberste Priorität müsse der Gesundheitsschutz haben, aber auch wirtschaftliche Aspekte seien zu berücksichtigen.