Elon Musk will Starlink jetzt in Italien verkaufen

Tech-Milliardär Elon Musk hat um ein Treffen mit dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella gebeten, um mit ihm über sein Satellitenkommunikationssystem Starlink zu sprechen.

"Es wäre eine Ehre, mit Mattarella sprechen zu können", wurde Musk von der britischen Tageszeitung "Financial Times" am Sonntag zitiert.

Das Kabinett von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni möchte verschlüsselte Kommunikation zwischen der Regierung, Diplomaten und Verteidigungsbeamten in Risikogebieten gewährleisten. Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni hat gute Verbindungen zu Musk. Die Oppositionsparteien in Italien stellten in Frage, ob es ratsam sei, einen wichtigen Vertrag für die nationale Sicherheit an Musk zu vergeben.

Lega macht Druck auf Regierung Meloni für Beschaffung von Musks Starlink-Systems

Die in Italien mitregierende Partei Lega um Verkehrsminister Matteo Salvini drängt das Kabinett in Rom, bei den Gesprächen über die Beschaffung von Systemen für sichere Satellitenkommunikation Starlink den Vorzug gegenüber dem französischen Betreiber Eutelsat zu geben. "Diejenigen, die Elon Musk ablehnen, liegen falsch", sagte Lega-Chef und Infrastrukturminister Matteo Salvini bei einer Parteiveranstaltung am Sonntag in Mailand.

"Meiner Meinung nach liegt es im Interesse der italienischen Regierung, so schnell wie möglich einen Vertrag mit Starlink zu unterzeichnen, das 7.000 Satelliten im Orbit hat - nicht weil ich Musk, oder Trump mag, sondern weil es die nationale Sicherheit Italiens verbessern würde", erklärte Salvini. Die Technologie von Starlink sei fortgeschrittener, argumentierte der Lega-Chef.

In einem Interview mit Bloomberg TV bestätigte Eva Berneke, CEO von Eutelsat, diese Woche dass Gespräche mit Italien geführt werden. Aus Melonis Büro verlautete nach dem Interview Bernekes, Italien habe keine offiziellen Verhandlungen mit Eutelsat oder anderen Betreibern aufgenommen. Jede Entscheidung werde "in voller Übereinstimmung mit den institutionellen Verfahren und mit größtmöglicher Transparenz" getroffen, hieß es.