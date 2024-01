Entführungs-Drama um Steakhaus-Erbin

Die dänischen Fahnder leiteten sofort eine Suche ein, und um 1.07 Uhr wurde die deutsche Bundespolizei informiert.

Schock in der Silvesternacht: Die Entführung ihrer Kinder erschüttert die Steakhaus-Erbin Christina Block (49), Lebensgefährtin von TV-Ikone Gerhard Delling (64). In dem dänischen Ort Gravenstein wurden ihre Kinder Klara (13) und Theodor (10) von unbekannten Tätern entführt.

Aufregung um Entführung

Die Szene spielte sich um 0.17 Uhr im Restaurant "Caféodora" ab. Während Ex-Mann Stephan Hensel (49) mit den beiden Kindern das Feuerwerk betrachtete, wurden sie plötzlich von mehreren Männern attackiert. Der Vater wurde niedergeschlagen, und die Entführer zwangen die Kinder in einen Mietwagen, um dann in zwei Fahrzeugen zu flüchten, so die dänische Polizei zur BILD.



Die dänischen Fahnder leiteten sofort eine Suche ein, und um 1.07 Uhr wurde die deutsche Bundespolizei informiert. Ein Sprecher der Bundespolizei sagte : "Wir wurden wegen einer möglichen Entführung eingeschaltet." Später übernahm die Landespolizei Schleswig-Holstein den Fall, während nun auch die Hamburger Polizei ermittelt. Bisher ist der Aufenthaltsort der Kinder unbekannt.



Die beiden entwendeten Fahrzeuge haben deutsche Kennzeichen: Ein Citroën DS7 Crossback mit dem Nummernschild DN-AV 9551 und eine Mercedes-A-Klasse mit dem Kennzeichen WI-W 6481 E.



Hintergrund des tragischen Vorfalls dürfte ein erbitterter Sorgerechtsstreit zwischen Christina Block und ihrem Ex-Mann sein. Seit Jahren kämpfen sie um die Kinder Klara und Theodor. Im Sommer 2021 behielt Hensel die Kinder nach einem Dänemark-Besuch bei sich. Johanna (17) ist angeblich freiwillig bei ihm, während Greta (15) bei Christina Block in Hamburg lebt.