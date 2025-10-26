Enthüllt: ER half Trump mit 130 Millionen aus der Patsche

Das Pentagon bekam während des US-Shutdowns eine anonyme Millionenspende.

Mitten im anhaltenden Shutdown der US-Regierung hat das Pentagon eine private Spende von 130 Millionen Dollar (rund 112 Millionen Euro) erhalten – offenbar, um die Gehälter amerikanischer Soldaten trotz der Haushaltsblockade weiterzuzahlen.

Wie das Verteidigungsministerium bestätigte, stammt die Summe von einem anonymen Spender, der das Geld „zur Unterstützung der Truppen“ bereitstellen wollte. US-Präsident Donald Trump erklärte laut Reuters, er kenne den Geldgeber persönlich: „Er rief uns an und sagte: ‚Ich würde gerne alle Defizite beisteuern, weil ich das Militär und unser Land liebe.‘“ Trump bezeichnete den Spender als „einen Freund von mir“.

Konservativer Milliardär

Die New York Times haben nun enthüllt, wer der anonyme Spender ist. Es handelt sich dabei um Timothy Mellon, einen 83-jährigen Milliardär, der Trump bereits im Wahlkampf mit rund 10 Millionen Dollar unterstützt hat.

© Youtube

Mellon ist einer der Erben der Gründerfamilie der Mellon National Bank. In den 1980er-Jahren mehrere Bahngesellschaften im Nordosten der USA, die zum Guilford Rail System kombiniert wurden. Dieser verkaufte er schließlich 2022. Öffentlich tritt Mellon praktisch nie auf.

Shutdown dauert an

Der Shutdown dauert bereits mehr als drei Wochen an und ist schon jetzt der zweitlängste in der Geschichte der USA. Demokraten und Republikaner geben sich weiterhin gegenseitig die Schuld an der Blockade und konnten sich im Kongress bisher nicht auf einen Übergangshaushalt einigen. Um einen Haushalt zu verabschieden, sind die Republikaner trotz ihrer Mehrheit in beiden Parlamentskammern auf Stimmen der Demokraten angewiesen.

Der vergangene Regierungs-Shutdown um den Jahreswechsel 2018/2019 ist mit 35 Tagen der bisher längste. Er fiel in Trumps erste Amtszeit als US-Präsident.

Wegen des Shutdowns schränken zahlreiche Bundesbehörden aktuell ihre Arbeit ein und erledigen nur noch dringend notwendige Aufgaben. Viele Mitarbeiter werden nach Regierungsangaben nicht bezahlt.

Bereits vor zwei Wochen verkündete Trump mit Blick auf das Heer, Geld umzuschichten, um eine - damals noch anstehende - Bezahlung von Soldaten sicherzustellen.