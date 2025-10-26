"Nicht fertig": Kamala Harris kündigt Comeback an

61-jährige Demokratin ist mit der US-Politik "nicht fertig"

Die frühere demokratische Vize-Präsidentin und unterlegene Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat sich die Möglichkeit einer erneuten Kandidatur für das Amt im Weißen Haus offengehalten. In einem Interview des britischen Senders BBC, das am Sonntag ausgestrahlt werden soll, sagte Harris, sie werde "möglicherweise" nochmals für das Amt als US-Präsidentin antreten, sie sei mit der US-Politik "nicht fertig".

Die 61-jährige Politikerin betonte, dass ihre jungen Großnichten "mit Sicherheit in ihrer Lebenszeit" eine Präsidentin im Oval Office erleben würden. Wie ihre nächsten beruflichen Schritte aussehen werden, sei jedoch noch offen, ergänzte Harris: "Ich habe noch nicht entschieden, was ich in Zukunft tun werde, abgesehen von dem, was ich gerade tue." Sie habe ihre gesamte Karriere im Dienste der Gemeinschaft verbracht, "das liegt mir im Blut, und es gibt viele Möglichkeiten, sich zu engagieren", fügte die Demokratin hinzu.

Das Interview folgt auf die Veröffentlichung von Harris' Memoiren im vergangenen Monat, in denen sie die gescheiterte Präsidentschaftskandidatur von Joe Biden als "Leichtsinn" bezeichnet hatte. Harris beschuldigte außerdem Mitarbeiter des Weißen Hauses, sie nicht unterstützt zu haben, als Biden nach einem katastrophal verlaufenen Fernsehduell gegen Donald Trump im Juli 2024 schließlich zugunsten seiner Vizepräsidentin auf die Präsidentschaftskandidatur verzichtete.