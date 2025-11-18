Epstein-Mails: Clinton-Minister zieht sich zurück

Nach der Veröffentlichung seiner E-Mail-Kommunikation mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hat der frühere US-Finanzminister Larry Summers seinen Rückzug aus dem öffentlichen Leben angekündigt.

"Ich übernehme die volle Verantwortung für meine fehlgeleitete Entscheidung, weiterhin mit Herrn Epstein zu kommunizieren", erklärte Summers am Montag (Ortszeit) gegenüber US-Medien.

Er werde seinen Lehrtätigkeiten weiter nachkommen, erklärte der frühere Präsident der US-Eliteuniversität Harvard weiter. Aus seinen öffentlichen Verpflichtungen werde er sich jedoch zurückziehen als Teil seiner Bemühungen, "Vertrauen wiederherzustellen und die Beziehungen zu den mir am nächsten stehenden Menschen zu reparieren". Ermittlern zufolge hatte Epstein über Jahre minderjährige Mädchen und junge Frauen missbraucht und Prominenten zugeführt. Zuletzt hatte der US-Kongress E-Mails veröffentlicht, die eine enge Kommunikation zwischen Summers und Epstein zeigten.

Die E-Mails legten außerdem engere Beziehungen zwischen Epstein und US-Präsident Donald Trump nahe - Trump bestreitet dies. In einer abrupten Kehrtwende sprach sich Trump am Sonntag für die Freigabe der Ermittlungsakten zu Epstein aus. Zuletzt hatte er in der Epstein-Affäre Ermittlungen gegen den früheren Präsidenten Bill Clinton veranlasst und versucht, die Aufmerksamkeit neben Clinton unter anderem auf Summers zu lenken, der unter Clinton Finanzminister war.